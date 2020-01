Antes de nueva audiencia, García Luna pasará días con ‘maras’

Desde su llegada a Nueva York y mientras se lleva a cabo su proceso, el ex secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna, permanecerá retenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, informóDesde aquí el ex funcionario, acusado de recibir sobornos del cártel de Sinaloa,, ex líder de dicho grupo criminal.abierto a inicios de los noventa,, pero luego devino en el sitio donde permanecen los presos con algún proceso abierto en la Corte Federal del distrito este de Nueva York, como es el caso del también ex director de la Agencia Federal de Investigación (AFI) durante el gobierno del presidente Vicente Fox.Inicialmente planeada para albergar a mil reos,, lo cual indica que el lugar opera al límite de su capacidad.El MDC de Brooklyn ha recibido infinidad de críticas en los años que lleva operando, sobre todo por el comportamiento al margen de la ley de los custodios. En el 2015, un juez federal dio entrada a una demanda de reos musulmanes que alegaban haber sido objeto de abusos arbitrarios como palizas y aislamientos.En febrero del 2019, presos que hicieron huelga de hambre y activismo por un apagón que los dejó sin calefacción una semana, fueron objeto de vejaciones como recibir gas pimienta o el cierre de las válvulas de los inodoros, según reclamaron sus abogados. En aquella semana, el vecindario de Greenwood Heights se llenó durante varios días con el sonido de los barrotes de las celdas de reos que reclamaban les fuera instalado de vuelta la averiada calefacción en uno de los inviernos más duros de los últimos años.Semanas después de ese conflicto, Cameron Lindsay, un guardia que trabajó casi una década ahí, dijo al periódico The New York Times que el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn era quizás “la más problemáticas de las prisiones” del sistema penitenciario norteamericano. Este episodio del apagón fue sólo una parte de “la larga historia de negligencia y brutalidad en la cárcel” de la cual tiene conocimiento el Departamento de Justicia donde saben que “en diferentes momentos, los presos han sido golpeados, violados o retenidos en condiciones inhumanas”, dice.En el penal, un grupo de ocho padrotes tlaxtaltecas condenados en enero del 2019 a distintas penas por cargos de explotación sexual y trata de personas.En este momento. Uno es R. Kelly, también con un proceso abierto en Chicago por diversos cargos relacionados con explotación sexual, y el otro es el cantante local Daniel Hernández, o 6ix9ine, sobre quien pesan acusaciones de crimen organizado y portación de armas.Del mismo modo estuvo presa unas semanas la actriz de Smalville, Allison Mack, pero quien se encuentra aún recluido ahí a la espera de una sentencia es el falso gurú Keith Raniere; ambos con asuntos relacionados con la secta de explotación sexual, fraude y crimen organizado, NXIVM.