Anticipan peso más fuerte y menor caída del PIB en 2020

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Analistas consultados por Citibanamex en su encuesta de expectativas anticipan un peso más fuerte y una menor reducción de la actividad económica de México, para este 2020.



Los expertos prevén que el dólar cierre el año en 20.30 pesos y no en 21, como estimaban previamente.



Para 2021, la divisa estadounidense podría terminar en 21.40 pesos, contra los 21.50 de la encuesta de hace dos semanas.



En tanto, pronostican que el Producto Interno Bruto (PIB) del País caiga 9 por ciento en 2020, frente al declive previsto hace 15 días de 9.3 por ciento.



Para 2021, la economía mexicana podría avanzar 3.5 por ciento, cifra igual a la pronosticada en el sondeo anterior.



Los encuestados también proyectan un crecimiento del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) de 0.16 por ciento mensual en noviembre, lo que implica una tasa anual de 3.42 por ciento, 0.63 puntos porcentuales menor que el mes anterior.



Para diciembre, se espera que la inflación general rebote parcialmente, ya que la tasa mensual estimada por los expertos es de 0.62 por ciento y la anual, de 3.5 por ciento.



En cuanto a la inflación subyacente, se espera en una variación de menos 0.04 por ciento mensual en noviembre y de 3.71 por ciento anual, por debajo del 3.98 por ciento de octubre.



Así, la inflación no subyacente en noviembre se estima en 2.52 por ciento anual, desde el 4.42 por ciento observado un mes antes.



Los analistas anticipan que la inflación general se ubicará en 3.50 por ciento al cierre de 2020, en lugar del 3.90 calculado 15 días atrás, la más baja desde la segunda quincena de julio.



Mientras que el pronóstico correspondiente para 2021 se mantuvo sin cambios, en 3.60 por ciento.



La inflación subyacente esperada para el cierre de 2020 disminuyó a 3.76 por ciento, desde el 3.90 por ciento anterior; para el próximo año se mantuvo en 3.50 por ciento.



En materia monetaria, no hay un consenso claro sobre la trayectoria futura de la tasa de referencia.



De los 26 participantes en la encuesta, 15 anticipan una caída próxima de 25 puntos base.



Sin embargo, hay distintas visiones sobre cuándo se daría dicha disminución, pues siete de las instituciones esperan un recorte en diciembre, tres estiman que tendrá lugar en el primer trimestre de 2021 y cinco prevén una baja en la tasa de referencia en el segundo trimestre del año siguiente o después.



En tanto, las estimaciones para la tasa de fondeo al cierre de 2020 y 2021 se mantienen en 4.25 y 4, respectivamente, mismos niveles que en la encuesta de hace dos semanas.



Cabe recordar que el 12 de noviembre pasado, la Junta de Gobierno del Banco de México anunció su decisión de mantener el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día en 4.25 por ciento, con efectos a partir del 13 del mismo mes.



El próximo anuncio de política monetaria está programado para el jueves 17 de diciembre.