‘Antonio’ agradece el apoyo que recibió para su operación

A través de redes sociales, una joven solicitó ayuda económica para poder operar a su gato de nombre “Antonio”, quien padece un problema congénito que provoca que uno de sus ojos no realice su función y debido a este problema el otro podría afectarse y quedar ciego.Para apoyar a “Antonio”, la joven Jimena Ortiz organizó una venta de panqués a través de las redes sociales, pero además solicitó donaciones económicas para cubrir el gasto de la operación calculado en 14 mil 500 pesos.“Hola, me llamo Antonio, mi mami me puso así por la película del "Gato con Botas" (Antonio Banderas) como puedes ver en esta foto tengo un problema congénito en mis ojitos”, se detalló la publicación realizada el 20 de agosto en la cuenta de Facebook de Jimena Ortiz.“Mi mami me adoptó desde que era muy pequeño (menos de 1 mes) & desde mis primeros días llevo un tratamiento de gotas hasta ahorita, tenía problemas de úlceras en ambos ojos, gracias a mi mami & el seguimiento pudimos eliminarlas”.“Pero conforme fui creciendo la microftalmia me causa irritación, me secreta todos los días & me arde, mi mami me limpia todos los días pero a mi molesta mucho & me tengo que rascar lo que hace que me saque heridas. Lo bueno es que me pueden hacer una cirugía que se llama "enucleación" esto es que me cierran mi ojito para que ya no me siga dando problemas (sic)”.“No todo termina ahí, ahora les voy a contar de mi ojo izquierdo, como pueden ver casi no lo puedo abrir, me localizaron unas pestañitas que me crecieron en el interior de mi ojo en forma de garfio, constantemente me están rozando & me duele por eso no abro mi ojito. Para esto me harán una "crodepilación" que significa que retirarán esas pestañas & congelaron el Folículo para que ya no me sigan creciendo e irritando (sic)”.“Pero porque te estoy contando todo esto? A mi & a mi familia nos da mucha pena pero los próximos gastos se exceden de nuestras posibilidades desafortunadamente las 3 cirugías son bastante costosas.Crodepilación $1,500Enucleación $5,000Retirar capa $8,000Todo esto son costos aproximados que nos dieron en la clínica donde me están atendiendo llamada "Oftalvet" es la única con veterinarios de esta especialidad (sic)”, detalló la joven.“Hola a todos, gracias a Dios & al amor de todos ustedes hemos recaudado lo suficiente para la operación de mi gatito, ya no es necesario donar, recibimos muchísimos mensajes & estamos eternamente agradecidos, fueron días muy cansados, todavía tenemos muchas entregas (sic)”, detalló.Jimena Ortiz dio a conocer que “Antonio” será operado el próximo lunes 14 de septiembre a las 10 horas.Con información de Excélsior