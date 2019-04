Anuel AA y Karol G cautivan a su público en Monterrey

La pareja más ardiente del urbano, Anuel AA y Karol G es culpable... de armar anoche un incendio de emociones que desató tremendo alboroto en miles de espectadores.El alarido de los fans se escuchó a las 21:40 horas cuando se apagaron las luces de la Arena Monterrey, pero para marcar una cuenta regresiva de 15 minutos antes de iniciar en forma el concierto. Durante la espera bailaron con música que se escuchó en el lugar.El Culpables Tour 2019 reunió a jóvenes, adultos pero también algunos niños acompañados de sus papás que son amantes del género musical del momento. Los organizadores del masivo reportaron 14 mil asistentes en el recinto.La pareja de novios partió plaza en el escenario a las 21:55. horas, portando el traje naranja que caracteriza a los reos de Estados Unidos, para cantar juntos el tema que da título a la gira "Culpables".Sus candentes movimientos alborotaron a la audiencia que gozó de una producción luminosa con pantallas de LED, luces robóticas, el trabajo de dos DJs y más de 10 bailarinas que sumaron a la dupla en algunos temas.Desde el inicio se activaron los lanzafuegos en el escenario.La reguetonera colombiana de 28 años le puso su candela al show con sus movimientos y anticipó que lo que vivirían con ellos sería tremendo."¡México! ¿Cómo están, Monterrey?", preguntó Karol. "No se escuchó... ¿Están listos para tener la mejor noche del 2019, del año, de la vida?".La audiencia respondió con efusividad a sus preguntas.En la cancha no hubo gradas así que fue el escenario ideal para perrear. La música se prestaba para ello.Aunque abrieron juntos el concierto, después le tocó al intérprete de trap y reguetón de 26 años para seguir con el buen ambiente.Así llegaron temas como "Amanece", "Na' Nuevo", "Naturaleza" y "Bandolera".Quizá a más de uno se le dificultó escuchar bien las frases de Anuel, por tener este muy marcado su acento boricua.A las 22:18 le tocó el solo a la curvilínea Karol G, quien contó con el coro de las regias y el respaldo de 11 bailarinas con disfraz de conejitas para cantar "Ahora Me Llama", en la que un guitarrista se unió al número.Después todo mundo se puso a bailar con la pegajosa versión que hizo "Ya No Te Creo".El show bajó su intensidad con un tema romántico, "A Ella", en la que la guapa colombiana lució su voz, pero que la audiencia disfrutó de cualquier forma.