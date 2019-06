Anulan elección local en Oaxaca por excluir a mujeres

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anuló la elección de autoridades, por el sistema normativo interno, de la agencia de Policía Municipal de la colonia Cuauhtémoc, perteneciente a San Mateo del Mar, por no permitir la participación de las mujeres.Clara Ojeda Samaniego, una de las mujeres a quien no se les permitió el voto en dicha elección, celebrada en noviembre, promovió el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de sistemas normativos internos ante el Tribunal Electoral del estado de Oaxaca y posteriormente también promovió el juicio ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quién finalmente resolvió a favor y anuló las elecciones.En la resolución se ordenó que el presidente municipal de San Mateo de Mar, en colaboración con los integrantes de la Asamblea, realice la convocatoria para una nueva elección en la Colonia Cuauhtémoc, en un plazo no mayor a 15 días hábiles, contados a partir de la notificación, en donde se debe de permitir la participación de mujeres y hombres en condiciones de igualdad,También se ordenó realizar una amplia difusión de la convocatoria conforme a los medios reconocidos en el sistema normativo interno de la comunidad.Clara Ojeda señaló que es integrante de un grupo cuya participación en las contiendas para elegir sus autoridades históricamente ha sido relegada al interior de la comunidad indígena.“No nos permiten votar porque nos identifican con un grupo, se nos violenta el derecho de participar en la elección de nuestros gobernantes, por fortuna el tribunal avaló nuestra exigencia y esperemos se acate esta resolución”, dijo.