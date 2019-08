Anulan sentencia de muerte de mexicano en California

La corte de apelaciones del noveno circuito, en California (Estados Unidos), anuló, el pasado 8 de agosto, la sentencia de muerte dictada en contra del mexicano Carlos Avena Guillén, impuesta en 1982, informó este sábado la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México.Mediante un comunicado, la SRE indicó que la corte resolvió que el entonces abogado de Avena Guillén "proporcionó asistencia deficiente" en la fase de sanción de su juicio, al no presentar pruebas de mitigación suficientes ni contrarrestar las pruebas agravantes presentadas por el Estado.Por lo que la corte federal "se centró particularmente en el hecho de que el abogado no llevó a cabo ninguna investigación para informar sus decisiones" sobre qué evidencia presentar durante la fase de sanción.La SRE señaló que la decisión de la corte "representa un logro importante" ya que las cortes estadounidenses rechazan rutinariamente las solicitudes que argumentan asistencia legal ineficaz cuando el delito es considerado como grave.Apuntó que el estado de California, si así lo decide, tendrá ahora la oportunidad de volver a juzgar a Avena Guillén en una nueva fase de sanción. No obstante, a partir de esta decisión, el mexicano "ya no enfrenta la pena de muerte".La cancillería aseguró que el desempeño del Gobierno mexicano fue fundamental en la defensa de Avena Guillén y contribuyó decididamente a este resultado.Avena Guillén fue uno de los mexicanos incluidos en la demanda que presentó en 2003 el Gobierno de México contra Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la Organización de las Naciones Unidas.En su fallo de 2004, la CIJ resolvió que Estados Unidos "violó el derecho a la notificación y asistencia consular" de 51 nacionales mexicanos sentenciados a muerte en ese país, lo cual constituyó una falta grave en perjuicio de su derecho al debido proceso legal.Este caso de gran trascendencia internacional fue la base de un caso similar entre Pakistán e India, respecto al cual, en julio pasado, la CIJ encontró una violación al derecho a la notificación y acceso consular por parte de Pakistán en contra de un ciudadano indio sentenciado a muerte.Además, desde que tuvo conocimiento del caso, el Gobierno de México, por conducto de sus funcionarios consulares, prestó una efectiva asistencia a su connacional e incluso contribuyó a su defensa legal por medio del Programa de Asistencia Jurídica a Casos de Pena Capital en Estados Unidos.El Gobierno de México reiteró su postura contra la pena de muerte, por considerarlo una pena cruel e inusual, que atenta contra la dignidad humana y refrenda su compromiso de proteger los derechos de todos los mexicanos en el exterior, en cualquier circunstancia.