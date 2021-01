Anuncia Alfaro fin de Botón de Emergencia pese a saturación hospitalaria

Escuchar Nota

el gobernador de Jalisco,nformó sobre la finalización de, esto en medio de unen la entidad, asimismo, resaltó que aunque ya se recibirán las primeras dosis de la vacuna la sociedad debe actuar bajo responsabilidad social.En medio del termino del Botón de Emergencia en Jalisco, medida implementadadurante las celebraciones decembrinas y que fue establecido del 25 de diciembre del 2020 al 10 de enero del 2021, la realidad es que en el estadopues ante el panorama se reporta un aumento del 13 por ciento en ocupación general y un 5.8 % en camas UIC, de acuerdo a la información públicada por el mandatario emecista."Probablemente, con la llegada de la vacuna, inicie la última etapa de esta dura batalla, pero es la más difícil y no podemos bajar la guardia. Esta semana, en los Indicadores Jalisco #COVID19, la ocupación general de camas pasó decompartió a través de su cuenta oficial el mandatario de Jalisco.Asimismo, el integrante de laseñaló que la llegada de la vacuna iniciará la última etapa de enfrentamiento conta la batalla del Covid-19, sin embargo, invitó a la sociedad a ser responsables de manera individual y acatar las medidas preventivas,y continuar con los protocolos implementados en la entidad.De igual manera el Ejecutivo estatal señaló que hoy finaliza la resticción de fiestas, eventos y cierres de negocios no escenciales a las 7 de la noche y durante el fin de semana, pero resaltó a la sociedad la importancia de seguir respetando las medidas sanitarias, como el uso del cubrebocasy en caso de que sea posible no salir si no es necesario."Hoy termina la restricción de horarios para actividades en las noches y fines de semana, pero no las medidas de sanidad. Lospara determinar los pasos a seguir que se evaluarán el 15 de enero en la mesa de salud y de reactivación económica", compartió Enrique Alfaro a través de su cuenta oficial.