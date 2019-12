Anuncia América medidas con juveniles

Ciudad de México.- Los futbolistas del América Sub 17 y Sub 20 recibirán cursos de capacitación en materia de perspectiva de género, situación de violencia contra las mujeres, masculinidades y uso adecuado de las redes sociales.



El club azulcrema informó de esos cuatro pilares, como respuesta al polémico baile de algunos de sus futbolistas de fuerzas básicas.



Integrantes del equipo Sub 17 bailaron, de manera ridícula, la canción "Un violador en tu camino", la cual ha sido estandarte de un movimiento femenil a nivel mundial que alerta sobre la violencia de género.



El club prometió tomar medidas y por ello recibirá a expertas de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, para que capaciten a los futbolistas en los tres primeros rubros.



También contará con expertos en redes sociales, para que los jóvenes le den un buen uso a dicha herramienta.



El Club América queda en espera de las sanciones de la Comisión Disciplinaria de la FMF, que abrió una investigación de oficio.