Anuncia Bartomeu la salida de Setién del Barcelona

Barca's president confirms that Quique Setien is no longer the club's manager pic.twitter.com/aNyEAkIVHW — B/R Football (@brfootball) August 16, 2020

Quique Setién ha quedado fuera del Barcelona.el viernes pasado en juego de la Champions League, se ha hecho una realidad dos días después.que Setién no seguirá para la temporada que viene. El equipo todavía no hace un anunció oficialSetién llegó apenas en enero pasado como reemplazo de Ernesto Valverde y no pudo ganar ni la Liga, ni la Copa del Rey ni la Champions League. En total digirió 25 partidos del equipo con saldo de 16 victorias, cuatro empates y cinco derrotas., actual seleccionador de Holanda, y García Pimienta, estratega de la filial del Barsa.