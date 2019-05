Anuncia Herrera baja para Copa Oro

Héctor Herrera confirmó su baja para la Copa Oro de este verano.Por medio de una carta, el volante del Porto justificó su ausencia debido al desgaste que ha tenido durante esta campaña con los Dragones, así como la necesidad de aclarar su futuro profesional en este mercado de fichajes."Quiero informar los motivos de mi ausencia para la Copa Oro 2019. Me encuentro en la necesidad de recuperar mi plenitud tras el desgaste físico y mental de la temporada donde he disputado más de 50 partidos oficiales. Además de tener la oportunidad de definir mi futuro profesional", publicó el "Zorro" en su cuenta de Twitter.Herrera no participó en el cotejo más reciente del Porto en la Primeira Liga; es prácticamente un hecho que saldrá de la institución con destino al Atlético de Madrid.Recientemente, el atacante Carlos Vela, del LAFC de la MLS, también se bajó de la Copa Oro, uniéndose a las ausencias de Javier Hernández, quien será papá, y a la probable de Hirving Lozano por lesión.