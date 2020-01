Anuncia López Obrador revisión de Afores y pensiones

Ciudad de México.- Los ahorros de los trabajadores son sagrados y serán protegidos ante cualquier problemática o crisis económica, por lo que se realiza una revisión general de las pensiones, rendimientos y montos de jubilación, indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador.



“Vamos a revisar los rendimientos para que el trabajador reciba lo que aportó, lo justo, una vez que se jubile y pase a retiro", dijo el mandatario.



"Esto lo vamos a hacer, vamos a llevar a cabo una revisión del comportamiento de las pensiones en general, todavía no iniciamos este ejercicio, pero desde Hacienda haremos una revisión”, agregó.



Durante su conferencia de prensa de este viernes, el Ejecutivo federal indicó que seguirán dando facilidades para que los trabajadores pueden pagar sus créditos hipotecarios, aunque por ahora no se tiene contemplado regresar los ahorros del Infonavit a los trabajadores que no obtuvieron uno.