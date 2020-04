Instalará Riquelme hospital móvil para consulta ordinaria en Región Centro

Escuchar Nota

El Gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, presidió la reunión de evaluación del Subcomité Regional COVID-19, acompañado de alcaldes de la Región Centro, donde dio a conocer a detalle el proyecto y plano del hospital móvil para pacientes de consulta ordinaria, que serán enviados a este inmueble ubicado a un costado del Hospital Amparo Pape de Benavides.Reconoció el esfuerzo de los ediles, quienes han adoptado decisiones firmes en sus municipios, como las medidas de seguridad, atención y la invitación a que la gente no salga a la calle si no es urgente.En esta reunión, el Mandatario estatal hizo entrega de un equipo de detección de temperatura para prevenir contagio de COVID-19 a Monclova, que podría ser colocado en el nuevo hospital.La sesión se desarrolló en las instalaciones de la Unidad de Seminarios de la Universidad Autónoma de Coahuila, donde el Gobernador estuvo acompañado por el alcalde Alfredo Paredes López; el Secretario de Salud del Estado, Roberto Bernal Gómez; Fernando Simón Gutiérrez Pérez, Coordinador de Comunicación e Imagen Institucional del Gobierno del Estado; y de Faustino Eugenio Aguilar Arocha, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número 4.Riquelme Solís destacó que a diferencia de la Federación, el Gobierno de Coahuila ha hecho lo correcto y con anticipación en sus hospitales y en el cuidado previo en la sociedad, como con la aplicación de las medidas de aislamiento.Consideró que la salud de los coahuilenses sigue siendo lo más importante, y en base a ello se han tomado las decisiones relevantes y urgentes por parte de los miembros del Subcomité de la Región Centro, como se ha hecho en el resto del estado.Indicó que la medida de cierre de accesos controlados hacia los municipios es importante, porque favorece que no se generen contagios masivos.Expuso que hay que actuar en conjunto y tomar decisiones para evitar que el número de personas infectadas tienda a crecer, esto con acciones implementadas de seguridad y evitar que la gente esté en la calle.Miguel Riquelme mencionó que se continuará trabajando de manera continua y coordinada en puntos básico, entre ellos pidió visualizar el impacto en materia económica en cada municipio con las medidas de contingencia, para ir buscando alternativas previas.Ver cómo se va a aguantar otro mes (mayo) y la forma en que habrá de reactivarse la economía en cada uno de sus municipios. Además destacó que la reunión con los empresarios de la región debe ser lo más pronto posible.Riquelme Solís advirtió que no va a permitir que se cuestione las decisiones del Estado, porque se está trabajando de manera solidaria entre los alcaldes y Salud en las alternativas a la problemática sanitaria, y por ende la económica, que está en puerta ante la baja de recursos correspondientes a las participaciones que debe entregar la Federación, que se pueda registrar para el siguiente mes.“Tiene razón el subsecretario de Salud en México, Dr. Hugo López-Gatell, al destacar que la única medida para salir adelante en esta pandemia es quedarse en casa”, dijo.El Secretario de Salud del Estado, Roberto Bernal Gómez, informó las medidas en las que se trabaja:+ Establecer un Comando Certificado, que ya opera actualmente.+ Aplicación de laboratorios de Diagnósticos Masivos, y en este punto el Gobierno Estatal cuenta con ellos.+ Proveer equipamiento al personal, lo que se ha cumplido ya.+ Protocolo de atención en la parte trasera del Hospital General donde se instaló un Triage, que consiste en que el paciente con síntomas pase a ese consultorio especial (Triage) donde se le atiende y se hace un primer interrogatorio. De ser sospechoso, pasa al área de Epidemiología e Infectología, que está contigua como Laboratorio Molecular, se le toman muestras y se dará atención especializada de ser positivo y se explicará las medidas dispuestas sobre aislamiento, o según su traslado a la Clínica 7 del IMSS como Hospital COVID-19.+ Inspirar a la población a que se sume a las campañas por su propia seguridad.+ Contar con un lugar de investigación y desarrollo para la atención a pacientes, siendo parámetros que en el estado se han cumplido satisfactoriamente.Bernal Gómez expuso la estrategia que se ha realizado de manera continua con las autoridades de Monclova, quienes han puesto a disposición del Sector Salud quirófanos en Cruz Roja y del DIF Municipal, que son de gran ayuda.SUMAN ESFUERZOSPor su parte, Fernando Simón Gutiérrez Pérez, Coordinador de Comunicación e Imagen Institucional del Estado y representante del Gobierno Estatal en la Región Centro frente al Subcomité, dio a conocer acciones realizadas, como es la entrega de apoyos alimenticios que puso ya en marcha el Mandatario estatal.Explicó que tres hoteles (dos de Monclova y uno en Cuatro Ciénegas) se suman a la prestación del servicio de atención a enfermos.Se trabajará además en la valoración y aplicación de los análisis a todos los médicos, para evitar que haya especialistas con el virus de manera pasiva y que se encuentren en acción, aislándolos por su propia seguridad.Gutiérrez Pérez resaltó la aplicación de los filtros para evitar que la gente siga accesando a la Región Centro, evitando con ello que crezca el número de personas infectadas.Añadió que se analiza la posibilidad de que se aplique en Cuatro Ciénegas una unidad de atención médica para detectar casos sospechosos de COVID-19.Al tomar la palabra, el Alcalde de Monclova, Alfredo Paredes López, reconoció el apoyo recibido desde el primer momento por el gobernador Miguel Riquelme, lo que fue fundamental para atender el brote en una primera instancia.En materia económica, lamentó que el Gobierno Federal no haya extendido el apoyo hacia el sector social, y a la vez el nulo interés de beneficiar a los empresarios que se han visto afectados en su economía, siendo un buen estímulo el apoyo de NAFINSA que ofreció el Gobierno Estatal.A esta reunión acudieron los alcaldes de los municipios de Frontera, Florencio Siller Linaje; Candela, Marcos Garza González; Castaños, Enrique Soto Ojeda; Lamadrid, Andrés Fernando Vázquez Garza; San Buenaventura, Gladys Ayala Flores; Nadadores, Abraham Segundo González Ruiz; y de Cuatro Ciénegas, Yolanda Cantú Moncada, entre otros ediles de la Región Centro-Desierto.