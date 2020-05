Anuncia Riquelme término del ciclo escolar en línea

Escuchar Nota

“Tenemos que ser sumamente responsables y siempre en primer lugar la salud de los alumnos, padres de familia, personal docente y administrativo”, dijo.



“Hoy sabemos que Coahuila ha hecho lo correcto para enfrentar la pandemia por Covid-19, tiene su propio análisis de la contingencia sanitaria, nos hemos adelantado en fases de propagación del virus y se tiene que estar listo para el siguiente escenario que es el económico”, señaló.



, donde anticipó que se trabaja en lo necesario para que el ciclo escolar en Coahuila se concluya en línea.Esto, aclaró el Mandatario estatal, para no exponer a los alumnos, maestros y padres de familia en la movilidad que se genera y evitar contagios.Además, con el grupo el Gobernador analizó forma de llevar a cabo —una vez que las condiciones sean las propicias— una futura reactivación económica en forma escalonada en esta Región Centro, siempre anteponiendo en primera línea de acción el preservar la salud de las familias coahuilenses.en cada una de las cinco regiones del estado, donde los Subcomités de Salud marcarán la pauta para más adelante empezar a abrir los giros que crean convenientes.Al tomar la palabra, el Mandatario estatal consideró que la reactivación debe ser paulatina e ir planeando de manera gradual el comportamiento, para estar preparados por ser Coahuila un estado productivo.Riquelme Solís consideró que en un lapso corto no se va a regresar a la normalidad en Coahuila:, para que conozcan el tema y la reactivación paulatina sea eficaz en el desarrollo de su trabajo, para que se cumplan las acciones específicas, o de lo contrario aplicar las clausuras de quien no lo cumpla.La Secretaría de Salud enmarca 8 acciones que los municipios deben contemplar, así como cumplir requisitos y medir las capacidades al reaperturar actividades.+ Capacidad hospitalaria+ Capacidad de pruebas+ Rastreo de contactos+ Cuarentenas focalizadas+ Reapertura social y sectorial+ Tablero de Control+ Sectores económicos críticos+ Fases de reapertura, protocolos en salud y seguridad socialEn el tema de educación, informó que el ciclo escolar se terminará con clases en línea para no exponer a los alumnos, maestros y padres de familia en la movilidad que se genera y evitar contagios., al tomar la palabra expuso que el Gobierno del Estado analizará a detalle acciones que se tomarán para la reapertura en cada uno de los sectores industriales, deben de estar asignados a una parte de las etapas establecidas con Secretarías de Trabajo, Salud y Economía, para ir viendo la apertura gradual.El Alcalde de Monclova, Alfredo Paredes López, hizo la presentación del anteproyecto de medidas para la reactivación económica acordado por los alcaldes de la Región Centro-Desierto, y llevará una serie de etapas que han sido analizadas y se implementarán en cada uno de ellos.En esta reunión le acompañaron los integrantes del Subcomité Regional de Covid-19 de la Región Centro-Desierto, presidido por los alcaldes, quienes dieron el respaldo a la toma de decisiones que presentó sobre la mesa el gobernador Riquelme Solís.Miguel Riquelme se reunió con presidentes de las Cámaras industriales de la Región Centro, a quienes expuso que, en su momento, será una reactivación económica paulatina.En el diálogo que el Gobernador de Coahuila planteó al sector empresarial, hizo un análisis de la recuperación de la microeconomía, así como la situación que enfrenta la empresa acerera AHMSA., donde la protección sanitaria será parte de lo cotidiano, siendo responsabilidad de todos, la apertura de empresas apegados a la norma y supervisadas para evitar un nuevo brote de Covid-19.El Mandatario estatal escuchó los planteamientos de los presidentes de los organismos empresariales, con quienes hizo el compromiso de apoyarlos buscando la comunicación en primer plano, para que sus propuestas sean atendidas.Ambas reuniones se celebraron en las instalaciones de la Unidad de Seminarios de la UAC, y fue acompañado de los alcaldes que conforman este Subcomité Regional, el Delegado del IMSS en Coahuila, Leopoldo Santillán Arreygue; Fernando Simón Gutiérrez Pérez, Coordinador de Comunicación e Imagen Institucional del Gobierno Estatal; el Secretario de Trabajo, Román Alberto Cepeda González; de Salud, Roberto Bernal Gómez, y Jaime Guerra Pérez, Secretario de Economía.***000***