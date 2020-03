Anuncia templo cierre por Covid-19

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Pese a que la Diócesis de Saltillo emitió un comunicado en el que se modificarían los protocolos para la celebración de misas, entre los que incluyen realizarlas en espacios abiertos, tomar distancia entre personas, omitiéndose saludos y cantos, la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles consideró que dichos criterios no podrían cumplirse, por lo que anunciaron un cierre hasta próximo aviso, informó el párroco Luis Fernando Nieto.



“De acuerdo con nuestro párroco, por no llenar las condiciones de celebración al aire libre que pide nuestro Obispo, se suspenden las celebraciones de misas en la capilla de Nuestra Señora de los Ángeles, desde hoy, sábado 14 de marzo 2020 (ayer), hasta nuevo aviso. Hay misa al aire libre en el atrio de la parroquia de San Pablo Apóstol hoy (sábado) y domingo 15”, publicó.



Ayer, en la iglesia de San Pablo Apóstol, la misa se llevó de manera normal, como se pudo constatar, pese a las recomendaciones del Obispo, sin embargo, horas después emitieron un comunicado en el que anuncian que las ceremonias agendadas no se cancelarán, pero piden a partir del lunes 16 de marzo se cancelan los encuentros programados en el templo parroquial, así como los que en sectores parroquiales que se reduzca al menor número posible de asistentes.



Por la tarde también se anunció en redes que en la parroquia Santa María Reina de los Apóstoles que a partir de hoy las misas serán en el atrio y solo durarán 25 minutos. Los que no quiera asistir como medida de protección, podrán seguir la tramisión online.





Con información de Monserrat Rodarte