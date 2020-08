Anuncia Torres Nilo que padece Covid-19

Escuchar Nota

Monterrey, NL.- A través de sus redes sociales, Jorge Torres Nilo anunció que dio positivo a Covid-19.



“Hola, qué tal hermanos, que Dios los bendiga, aquí su amigo Torres Nilo para informarles que he dado positivo a Covid y afortunadamente y gracias a Dios tengo síntomas muy leves”, indicó el zaguero de los Tigres mediante un video publicado en Twitter.



Torres Nilo aprovechó el mensaje para pedirle a sus seguidores que mantengan las medidas sanitarias necesarias para no contagiarse.



“Decirles e invitarlos a que sigamos cuidándonos entre todos, a algunos nos dan síntomas, a algunos no les dan nada de síntomas, pero hagámoslo por todos los demás, sigamos cuidándonos, poniéndonos nuestro cubrebocas, manteniendo sana distancia, seamos prudentes, no sabemos dónde está, a veces no sabes ni dónde lo contraes, por eso exageremos en el cuidado”, pidió el futbolista.