Anuncian aumento de 2 pesos al transporte

El Alcalde de Ramos Arizpe, José María Morales Padilla, adelantó que en los próximos días podría incrementarse el transporte público local de 8 a 10 pesos, y un peso a la tarifa preferente, a la vez advirtió a 30 concesionarios que siguen sin rehabilitar sus unidades, que estarán fuera de ruta a partir del 30 de agosto y se les cancelará la concesión por incumplir con los compromisos firmados ante el Ayuntamiento.“Un 70% de los concesionarios de las cinco rutas urbanas en la ciudad cumplió con las condiciones que solicitó el Gobierno municipal como las físico-mecánicas, modelo, rotulación y limpieza”, dijo el Munícipe, durante la firma de compromisos entre el Ayuntamiento y los propietarios de los microbuses que se realizó en la Alameda Miguel Ramos Arizpe.Morales Padilla expuso que el tema del transporte es complicado y un problema añejo de la ciudad, y los usuarios merecen un transporte público digno porque Ramos Arizpe dejó de ser de “un rancho” para convertirse en una ciudad importante y ser el motor industrial de Coahuila.Acompañado del director de Servicios Concesionados, Francisco Vázquez Ramos, así como de regidores, el Edil constató que 70% de los concesionarios de las rutas Mirador, Valle Poniente, Analco, Valle de los Pinos y Blanca Estela, hacen el esfuerzo y la inversión para adquirir unidades de modelo más reciente, por lo que no se permitirá que el otro 30% manche el esfuerzo que realiza.“Unidad que no cumpla con las características y con las condiciones físico-mecánicas, es unidad que no va a circular en la ciudad”, expuso José María Morales, quien le pidió al director de Servicios Concesionados y al coordinador de Transporte que no haya tolerancia para los concesionarios incumplidos.Dentro de los compromisos que incluye esta firma está la capacitación para el servicio al usuario que se realizará por parte de la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe UPRA. Y los exámenes físicos para certificar la salud de los choferes la efectuará el Laboratorio de Análisis Clínicos y Patológicos Hidalgo Maldonado.TARIFA CEROFrente a los representantes de los concesionarios del transporte público local, Ernesto García Zertuche y Édgar Sandoval González, el alcalde José María Morales Padilla anunció que a partir del 1 de septiembre se aplicara la Tarifa Cero en las cinco rutas locales, no se les cobrará a las personas que tengan discapacidad y cáncer, así como a los alumnos con promedio de 9.5 o mayor.“Nosotros consideramos que durante la primera etapa se beneficiarán algunas 2 mil personas y en el caso de los alumnos se utilizará la calificación inmediata anterior que se emitió por el mes de julio. Y en el caso de los jóvenes que cursan por semestre utilizaremos la última calificación”, dijo el Edil.