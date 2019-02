Anuncian cierre de Cecytec y EMSaD

En las comunidades rurales que cuentan con planteles EMSaD o Cecytec, los maestros advirtieron a los alumnos y padres de familia que cerrarán los planteles por falta de presupuesto federal.De concretarse la medida será un duro golpe para los jóvenes, que no tendrán recursos, en su mayoría, para continuar sus estudios en las cabeceras municipales, por los gastos que implicaría, aseguró Blanca Isela Navarro Menera, secretaria de Acción Femenil de la CNC en Coahuila.Despiden a docentes y empleados“Tenemos el problema de que están cerrando o están despidiendo personal. Trabajadores docentes, manuales y administrativos se están quejando porque están haciendorecortes”.Hay jóvenes que cuentan con beca y desconocen si la recibirán para pagar transporte y continuar los estudios en alguna ciudad cercana.“Nuestros gobernadores han hecho mucho esfuerzo para construir, hacer infraestructura en los ejidos para que no hubiera tanto costo de traslado. Imagínese, se van a quedar ahí como elefantes blancos esos edificios, puesto que si no hay quién los atienda, cómo le vamos a hacer”.En Abasolo, San Buenaventura y Viesca, entre otros municipios, se ha informado del cierre de planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Coahuila y de Educación Media Superior a Distancia.“Es un apoyo muy grande para los jóvenes del campo, puesto que muchos terminan su carrera técnica, entran a trabajar y de ahí se costean su universidad… muchos saliendo de la secundaria van a tener que emigrar para seguir estudiando o trabajar, nada más que el costo para la gente del campo es mucho”.“Deseo que lleguen a una solución para que el lunes tengamos clases normales y no un paro. Espero que el presupuesto nos lo igualen como lo teníamos en el 2016. Esto es un tema entre el sindicato y la autoridad federal, no del Estado”, afirmó el director del Cecytec en Coahuila, Francisco Tobías Hernández, antes de volar a la Ciudad de México.Y es que para Tobías Hernández en este tipo de situaciones los más afectados son los muchachos. “Espero que lleguen a un arreglo entre hoy y lunes. Por información de Moisés Zavala las mantas de inconformidad las empezaron a instalar desde el jueves y hoy viernes”.