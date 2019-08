Anuncian cuarta temporada de 13 Reasons Why; será el final

Netflix y Paramount Television anunciaron que 13 Reasons Why tendrá una cuarta y última temporada, informó The Hollywood Reporter.La temporada final de la serie fue anunciada este jueves, cuando fue presentado el primer adelanto de la tercera parte, que se estrenará el próximo 23 de agosto.El final de 13 Reasons Why aún no cuenta con fecha de estreno, ni tampoco está calendarizado cuándo comenzará a filmarse.La confirmación de una cuarta temporada para el programa llega semanas después de que Netflix accediera a eliminar una escena de suicidio explícito, en la que la protagonista, Hannah Baker, se corta las venas en una tina de baño.