Anuncian entrega de Becas Bienestar

San Buenaventura, Coah.- Los beneficiarios del programa federal 68 y Más recibirán su pensión para el Bienestar del Adulto Mayor los días jueves 28 a beneficiarios del municipio; viernes 29 a ejidos y sábado 30 a discapacitados, en el Auditorio

Municipal “Profesor Cuauhtémoc Cortés”.



La directora de Desarrollo Social, Lilia del Carmen Rodríguez, exhorta a todos los beneficiarios a cumplir con las medidas sanitarias como uso obligatorio del cubrebocas, sana distancia y aplicarse gel antibacterial al llegar y durante la entrega de su beca.



Personal de la dirección de Desarrollo Social y del Ayuntamiento estarán apoyando con la supervisión sanitaria durante la entrega de los apoyos y en su caso, ofrecerán productos sanitarios a quien no tenga, para preservar la salud de los asistentes, quienes son más vulnerables a la pandemia del Covid-19.



Horarios



Habitantes del municipio jueves 28 de enero



A y B 12:00

C y CH 12:20

D, E y F 12:40 p. m.

G 13:00 p. m.

H, I, J, K, L, LL 13:20 p. m.

M 13:40 p. m.

N, O y P 14:00 p. m.

R 14:20 p. m.

S, T 14:40 p. m.

U, V, Y, Z 15:00 p. m.



Ejidos viernes 29 de enero:



San Blas 12:00 p. m.

San Antonio de las Higueras 12:20 p. m.

San Lorenzo 13:00 p. m.

San Antonio de la Cascada 13:20 p. m.

Cerrito- Guadalupe Victoria- Rosa de Guadalupe 13:40 p. m.

Sombrerete 14:00 p. m.

San Francisco 14:30 p. m.

Congreg. Santa Gertrudis 14:50 p. m.

Ejido Santa Gertrudis 15:20 p. m.



Discapacitados sábado 30 de enero:



A, C, CH, D 9:30 a. m.

F, G, I, J, L, M 10:00 a. m.

O, P, R, S, T, U, V, Z 10:30 a.m.