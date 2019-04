Anuncian fin de movimiento #MeTooMusicos

El movimiento #MeTooMusicosMexicanos, que buscaba denunciar conductas sexuales inapropiadas de músicos del País, ha llegado a su fin.A través de un comunicado, publicado en la cuenta @metoomusicamx, se explicó que el trabajo termina y se incluyó una disculpa a todos los allegados al músico Armando Vega Gil, quien este lunes se quitó la vida, tras ser denunciado por presuntamente acosar, hace 14 años, a una menor de edad."Es con mucha pena que decimos hasta pronto a este movimiento. Estamos viviendo en un país sumamente machista, en el cual aún no se entiende la libertad, el respeto ni el dolor de una mujer. Quien sabe cuántos años más habrá que vivir así."Lamentamos profundamente el suicidio de Armando Vega Gil. Nuestra reacción inicial no fue la adecuada y, por ello, extendemos una disculpa honesta a todos sus allegados. Jamás incitamos a alguien a hacerse ningún daño ni a acabar con su vida, en lugar de afrontar los hechos ante las autoridades".En el documento, se mencionan los nombres de algunos músicos que fueron señalados en la cuenta de Twitter por presuntamente acosar o violentar a una mujer.En la lista se encuentran León Larregui, de Zoé, Efrén Barón, de División Minúscula, Gastón Espinosa (alías LNGSHT), Hugo Muñoz, Víctor Cintra, de Agrupación Cariño, Jerónimo Sada, Yayo González, de Paté de Fuá, y Ernesto Licona.En el mensaje se pide no olvidar los nombres citados."A las mujeres y a los hombres que creyeron en nosotros desde el principio, que supieron que lo que estábamos haciendo era la única manera de crear conciencia: gracias"."A todas las víctimas que alzaron la voz: vivimos esto con ustedes. Vivimos lo que pasa cuando denuncias. Vivimos que nadie te crea. Vivimos que tu abusador sea tu víctima. Solo nos tenemos a nosotras. Nosotras siempre les creímos a ustedes, esperamos que ustedes también nos crean".Hace unas semanas, #MeTooMusicosMexicanos cobró fuerza y en la cuenta de Twitter del movimiento se publicaron relatos de mujeres presuntamente acosadas o violentadas.El domingo pasado, se realizó una acusación contra Armando Vega Gil, por supuestamente acosar, hace 14 años, a una mejor de 13 años.Tras el señalamiento, en su cuenta oficial de Twitter el fundador de Botellita de Jerez publicó una carta para anunciar su suicidio, debido a los perjuicios que le causaría la denuncia.En la cuenta @metoomusicamx se afirmó que el músico estaba recurriendo a esta amenaza suicida para evadir su responsabilidad.El lunes, pasadas las 10:00 horas, en la cuenta oficial de Botellita de Jerez se anunció la muerte de Vega Gil.