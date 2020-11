Anuncian fin de outsourcing con iniciativa presidencial

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. Al señalar que más de 4 millones 600 mil trabajadores en el país laboran bajo esquemas de subcontratación, el Gobierno federal anunció que plantea reformar el Código Fiscal de la Federación para castigar con cárcel a quienes incurran en defraudación fiscal calificada al evadir el pago de ISR, IVA y cuotas del IMSS e ISSSTE.



Tras exhibir la aplicación de recortes masivos de trabajadores al cierre de cada año, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el impacto de los esquemas de outsourcing ha pegado al empleo casi tanto como la pandemia de Covid-19.



En la conferencia mañanera, mostró una gráfica en la que se detalla que en diciembre de 2018 se registraron 378 mil 560 recortes; mientras que para diciembre de 2019 los despidos se elevaron a 382 mil 210 trabajadores.



De acuerdo con la iniciativa difundida por la Presidencia, que ya circula entre los diputados federales, se establece que la prisión preventiva será oficiosa -sin derecho a fianza- y, también, la posibilidad de agravar las penas para castigar al infractor cuando actúe en complicidad con más.



El proyecto refiere que la subcontratación ilegal genera afectaciones al fisco y a los trabajadores por la evasión en el pago de ISR, ya que se presentan deducciones falsas, retenciones o no se entera al fisco; de IVA, por el acreditamiento indebido, y por la falta de pago de cuotas del IMSS y el Infonavit.







Cifras de la afectación



Al respecto, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, reveló que hay cerca de 4 millones 600 mil trabajadores bajo esquemas de subcontratación en el país.



El número de trabajadores subcontratados se disparó 358% desde 2003, cuando las autoridades registraban un millón 2 mil 691 empleados contratados por outsourcing.







‘Supercontratista’



La funcionaria federal dijo que el Gobierno federal detectó a un grupo empresarial de subcontratación con más de 250 mil trabajadores que son puestos a disposición de otras compañías para que puedan evadir responsabilidades laborales.



Explicó que el grupo fue descubierto al realizar operativos para conocer el modus operandi de las empresas que han abusado del esquema de outsourcing contemplado en la legislación.



“Hay solo un grupo empresarial de subcontratación que cuenta con más de 250 mil trabajadores, que no tiene o no se dedica ninguna actividad productiva, sino que transfiere esos trabajadores a otras empresas para que estas puedan evadir sus responsabilidades”, dijo



Sin mencionar nombres, la funcionaria puso como ejemplo también el caso de un hotel de Cancún, en donde se encontró que 99.7% del personal era subcontratado a otra empresa, ya que solo dos de los 802 empleados tenían una relación laboral directa con el propio hotel.





