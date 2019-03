Anuncian final definitivo de The Big Bang Theory

La cadena CBS anunció por fin el día en que The Big Bang Theory, una de las series más queridas de los últimos tiempos, emitirá su adiós definitivo: el próximo jueves 16 de mayo.Los rumores sobre la posible conclusión del programa surgieron el año pasado y fue en el mes de agosto cuando se confirmó que la temporada número 12 sería la última del serial protagonizado por Johnny Galecki como Leonard Hofstadter, Jim Parsons como Sheldon Cooper, Kaley Cuoco como Penny.Desde entonces se han salido la luz algunos detalles del último capítulo, por ejemplo, a principios de febrero, Chuck Lorre, uno de los creadores del programa, anunció que The Big Bang Theory se despediría con un doble capítulo que tendría una duración de una hora."Serán dos episodios separados", que se emitirán en la misma noche”, indicó Lorre en entrevista con el sitio TVLine.La última temporada de The Big Bang Theory comenzó a emitirse el pasado 24 de septiembre en Estados Unidos.