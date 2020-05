Anuncian medidas extraordinarias para mitigar efectos de COVID-19 en Querétaro

Escuchar Nota

Anuncio medidas extraordinarias para mitigar efectos de COVID-19 en Querétaro. Salvar vidas es nuestra prioridad; aplicaremos la ley, si la razón no se atiende. https://t.co/YhjOMFqkTs — Pancho Domínguez (@PanchDominguez) May 2, 2020

A través de su cuenta de Twitter, Francisco Dominguez Servién, gobernador de Querétaro anunció 12 medidas que serán observadas y garantizadas por la autoridad sanitaria, con apoyo de protección civil y, de ser necesario, con la respectiva aplicación de la ley, para mitigar los efectos de COVID-19 en el estado.1. Sanciones a quienes no acaten las medidas sanitarias, de aislamiento o cuarentena,a sabiendas que están contagiados.2. Mayores penas a quienes discriminen o agredan al personal de salud del estado.3. Mayores sanciones para quien cometa violencia familiar.4. Uso de cubreboca obligatorio en los espacios públicos.5. Establecimiento de acciones que limiten los traslados no esenciales o innecesarios para las actividades de primera necesidad de las personas.6. El tránsito en vehículo particular debe hacerse solamente por un máximo de dos adultos. Los menores que necesiten ser cuidados serán la excepción al viajar con un familiar.7. Todo conductor de servicio público de transporte colectivo o de taxi está obligado a hacer uso de cubreboca y demás equipo de auto protección.8. En el servicio de taxi solamente podrá ir el chofer y dos pasajeros como máximo en la parte posterior de la unidad.9. Las autoridades sanitarias podrán realizar operativos en los diversos puntos donde haya aglomeraciones y no se guarde la debida distancia ni las medidas anunciadas.10. A los responsables de convocatorias privadas o públicas que contravengan las normas sanitarias se les aplicará la ley administrativa correspondiente.11. A partir de hoy, la policía del estado y de los municipios, podrá hacer uso de sus facultades de verificación de medidas sanitarias. Se priorizará la vialidad para los vehículos de emergencia y se instalarán puntos de verificación en los accesos del estado: la carretera federal 57 y el libramiento a San Luis Potosí.12. Si una persona es sorprendida en un desplazamiento no esencial e innecesario, será conminada por la policía y se registrará su actuar en una plataforma; si reincide, podrá hacerse acreedora a las máximas sanciones administrativas.