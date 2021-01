Anuncian nuevas restricciones por alza de casos de covid-19 en Culiacán

Escuchar Nota

Sinaloa.- Ante el incremento de casos de Covid-19 registrado en los últimos días, el Ayuntamiento de Culiacán informó que durante 15 días se cerrarán todos los tianguis de la ciudad, además de que se implementarán nuevos protocolos a fin de evitar aglomeraciones.



Entre las nuevas medidas implementadas para detener los contagios, en el sector restaurantero está el no permitir el acceso a personas con enfermedades crónico degenerativas, como lo puede ser cáncer y diabetes, además solo podrán operar un 50 por ciento.



El ayuntamiento comunicó que estarán prohibidos las reuniones de más de 30 personas, así como los eventos musicales, además no se les permitirán que ingresen niños menores de 12 años, personas con complicaciones de salud y personas de edad avanzada a los establecimientos.



Por su parte, se ordenó a las funerarias para que acaten las medidas y no ofrezcan el servicios de velación en dado caso de muertes por covid-19, de lo contrario se tendrá que hacer uso de Seguridad Pública y usar la fuerza si no se acatan estas disposiciones.