Anuncian regreso de Falsa Identidad

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Con motivo de dar detalles acerca de la nueva temporada de Falsa Identidad, Luis Ernesto Franco, Camila Sodi, Dulce María y Samadhi Zendejas dieron una charla donde expresaron sus puntos de vista tras ver la proyección virtual de la serie.



Franco, quien da vida a Diego, agradeció al equipo por poner de su parte para que las grabaciones salieran adelante: “Después de vientos, mareas y pandemias, logramos terminar este proyecto con el esfuerzo de muchas personas, de todos mis compañeros actores, del equipo de producción, dirección, un proyecto que costó mucho corazón, mucha garra, pero al final lo terminamos”.



El también escritor considera que el éxito de la serie se dio gracias a la interpretación y talento de los actores.



“Creo que fueron los personajes (la base del éxito). Los personajes están muy bien definidos y creo que cada uno de mis compañeros actores le imprimió su talento, su cosecha y creo que entrelazar estos personajes con situaciones que los ponían como antagonistas o como pareja, resultó al final un éxito”, opinó, además de resaltar el hecho de que fue complicado grabar en medio de la pandemia del Covid-19.



“Nos hacían la prueba cada dos días, martes y jueves, picada de nariz por los dos orificios, más el de la boca, la prueba PCR. Al final te acabas acostumbrando, casi te acaba gustando, pero las primeras veces si dices ‘¿qué es esto?’”.







Por su parte, Sodi se mostró feliz de que Isabel, su personaje, tocara temas relacionados con la violencia en la primera temporada.



“Nunca me había tocado hacer un personaje que sufre violencia doméstica y, a pesar de la difícil situación en la que está, hay esta pequeña utopía donde ella se libera y sale”.



Zendejas explicó que el papel de Circe será de suma importancia en la nueva temporada, ya que un hecho en la vida del personaje afectará la trama de la serie.



“Inicio este proyecto en el primer capítulo sin esposo, me lo matan. Creo que es un parteaguas para todo lo que se viene, para que entiendan que no es una villana solo por serlo, sino que inicia siendo una víctima y decide vengar la muerte de su esposo”.



Dulce María, uno de los rostros nuevos de la serie de Telemundo, mencionó que está emocionada por interpretar a Victoria. un personaje muy diferente a los que ella suele interpretar.