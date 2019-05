Anuncian tres nuevos filmes de Star Wars a partir de 2022

Disney anunció este martes que tres nuevas películas de "Star Wars" se estrenarán, una cada dos años, a partir de 2022 y se alternarán con cuatro nuevas producciones de "Avatar"."Con 'Star Wars: Episodio IX' poniendo fin a la saga original de los Skywalker, tres nuevas películas aún sin título serán lanzadas en el fin de semana previo de navidad cada dos años comenzando en 2022", indicó el poderoso estudio en un comunicado.El episodio IX, en inglés titulado "Rise of Skywalker", se estrenará en diciembre de este año.Lucasfilm, propiedad de Disney, ha dicho que desarrolla dos nuevas trilogías de la épica guerra espacial: una con los creadores de "Game of Thrones", Danid Benioff y D.B. Weiss, que se distanciarán de la trama principal de la familia Skywalker, y otra que desarrollará Rian Johnson, director del episodio VIII.El estudio no especificó quien desarrollará las tres películas anunciadas este martes.En septiembre pasado, el presidente de Disney Bob Iger reconoció que había sido un error lanzar películas de la franquicia cada año y dijo que bajaría la velocidad."Fue un poco, demasiado rápido", dijo Iger entonces en una entrevista con el Hollywood Reporter. "Puede esperarse una desaceleración, pero no significa que dejaremos de hacer películas".En el cronograma anunciado este martes, Disney intercalará las nuevas producciones de "Star Wars" con cuatro nuevos filmes de "Avatar", del estudio Fox, que adquirió como parte de la compra de la mayor parte de los activos del grupo 21st Century Fox el 20 de marzo, por 71.300 millones de dólares."Avatar 2", producida, escrita y dirigida por James Cameron, sigue al exitoso primer filme de 2009, una metáfora sobre la forma en que la humanidad trata al planeta y el futuro que le espera a este último, y que mantiene el récord del filme más taquillero en el mundo (2.788 millones de dólares).Disney informó que "Avatar 3" está prevista para 2023, la 4 para 2025 y la 5 para 2027.El estudio tiene previsto igualmente para 2020 dos películas de la lucrativa franquicia Marvel, que ha recaudado con su más reciente filme "Avengers: Endgame" más de 2.000 millones de dólares en taquilla mundial en menos de dos semanas.Para lo que resta del año 2019, Disney y Fox tienen previstos 15 lanzamientos, incluida "Aladdin", "Toy Story 4", "El rey león", "Frozen 2" y el "Episodio IX". También "Dark Phoenix" de X-Men y "Ford v. Ferrari".