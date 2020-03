CONFIRMADO: Posponen el Pa’l Norte por brote de coronavirus

Escuchar Nota

Ciudad de México.- .- Autoridades estatales anunciaron que el festival Pa’l Norte fue pospuesto ante el brote de coronavirus en la entidad.



En conferencia de prensa, el secretario de Salud Estatal, Manuel de la O. Cavazos, dio a conocer la decisión que se tomó de manera conjunta con empresarios que realizan este festival.



"Se va realizar el evento cuando las condiciones de salud sean las más adecuadas para que no corran ningún riesgo los que acudan a este festival.



Decir se va posponer para abril o para mayo sería engañar a la población, engañar a mi amigo Artemio, a los empresarios, no lo sé", declaró.



Minutos más tarde, los organizadores del festival publicaron un comunicado a través de sus redes sociales oficiales en donde señalaban que decidieron posponer el evento atendiendo las recomendaciones del Gobierno del Estado.







El evento estaba contemplado para el próximo viernes 20 de marzo y sábado 21 en el Parque Fundidora, sin embargo, no se dio a conocer a detalle de una nueva fecha, pero se espera que sea en el próximo semestre de este año.



"Se vio con los empresarios la necesidad de cancelar provisionalmente el evento, se va a reagendar. Seguramente será el segundo semestre de este año.



Estamos precisamente buscando cuidar a todos los que ya habían adquirido su ticket de entrada para que les sea válido en las siguientes fechas", declaró Artemio Garza, Presidente Ejecutivo del Consejo Administrativo del Parque Fundidora



Cabe mencionar que en el Estado hay hasta el momento cuatro casos confirmados de covid-19 y nueve sospechosos.