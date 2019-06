Anunciarán plan para rescate en Pasta de Conchos

El senador Napoleón Gómez Urrutia adelantó que para principios de agosto se anunciará el programa de rescate de los restos de los 65 trabajadores que quedaron atrapados en la mina Pasta de Conchos en 2006.En conferencia de prensa realizada en el Senado, informó que esto le fue informado ayer por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde.En esta reunión, señaló, la funcionaria le notificó que existen avances como el contacto con diversas naciones para que sus especialistas ayuden a los trabajos, además, se han alistado convenios al respecto.Refirió que para finales de julio o principios de agosto, se va a anunciar un programa de cómo se van a desarrollar las actividades de rescate y la metodología."Precisamente ayer en la mañana tuvimos una reunión con la Secretaría de Trabajo y Previsión social Luisa María Alcalde, para analizar, entre otros temas que teníamos desde luego lo del rescate", dijo."Ella nos informó que están muy avanzadas las pláticas. Para finales de julio o principios de agosto se tendrá ya un programa que se va anunciar de cómo van a ser las actividades que se desarrollen con toda una metodología.", agregó.Recordó que el Presidente se comprometió a que no habría intervención de sindicatos en el rescate de mineros, que fue anunciado el pasado 1 de mayo.Y remarcó que aunque esto es respetable y está de acuerdo con ello, es necesario que el Sindicato Minero aporten con la experiencia y conocimiento de los trabajadores sindicalizados.Al momento, indicó, le confirmaron que en las labores trabajarán expertos de otros países como Alemania, Australia y de Estados Unidos."Nosotros por supuesto aportamos datos evidencias y la forma de hacerlo de la manera más rápida posible. Desde luego estamos convencidos porque lo sabemos por nuestros expertos y rescatistas que no hay, no va a ser un costo tan elevado como han querido hacer aquellos que se oponen al rescate, aquellos que no quieran que se sepa la verdad", expuso."Y sobre todo también analizar cuáles fueron las causas que provocaron esta tragedia que enlutó a 65 hogares mexicanos".Gómez Urrutia apuntó que se trata de una misión compleja, debido a que es una mina muy complicada y que fue abandonada hace 13 años."Es una mina que la cerraron y luego la inundaron o se inundó, que hay que hacer todo un proceso y desde luego, lo queremos hacer con todas las seguridades y sin riesgo para ningún trabajador, ni rescatista; especialista de México o del extranjero", señaló.El legislador de Morena acompañó la presentación o anuncio del registro de una organización sindical legalmente. A la rueda de prensa acudieron integrantes del Sindicato Democrático de Trabajadores de Salud, Similares y Conexos de la República Mexicana "General Lázaro Cárdenas".Ahí, aclaró que los sindicatos que están surgiendo en este sexenio no se forman para juntar adeptos al Presidente o al actual Gobierno."No hay sindicalismo oficial () Ha reiterado una y mil veces el presidente que es un proceso natural", opinó.