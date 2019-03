APAD: el negocio de proteger el ambiente

A menos de un año de iniciar operaciones con APAD (Análisis y Purificación de Aceite Dieléctrico), el joven empresario Jorge Ulises Salas Morado ha logrado un crecimiento exponencial, además de contribuir con el medio ambiente.Jorge inició su primer negocio cuando tenia 18 años. Actualmente es estudiante de noveno semestre en la carrera de Innovación y Dirección de Negocios del Tecnológico de Monterrey, Campus Saltillo, y además está enfocado en este negocio, que ya tiene presencia en las principales zonas industriales.El joven ya colaboraba en una empresa de mantenimiento eléctrico cuando descubrió esta área de oportunidad. Se dedicaban a remplazar el aceite de esta tecnología por uno nuevo cada determinado tiempo.El aceite dieléctrico es una sustancia con propiedades aislantes y refrigerantes que se emplea en los transformadores de alta tensión, de los cuales existen diferentes tamaños que ocupan desde 3 mil hasta 18 mil litros de aceite.Jorge comenzó el proceso de investigación y encontró que la purificación de dicho aceite se logra por medio de un proceso de vacío que hace que no se degrade y pueda ser reutilizado. La empresa puede dejar de comprar este producto, lo que además de ahorros de hasta más de 50%, resulta en un impacto positivo al entorno.APAD arrancó actividades en septiembre del año pasado y opera en casi todo el país. Ha llegado a Querétaro, Aguascalientes, Ciudad de México, Sinaloa, además de Monterrey,Desde que entró al Tec, el joven empresario comprendió la importancia de emprender. Ensayo y error fueron la constante los últimos cinco años.Consideró que arrancar con algo que le gustara era la mejor idea. Desde muy joven la música lo conquistó y decidió poner una escuela de música que duró un año y medio. De este proyecto educativo se fue al de las frituras embolsadas, a las velas comestibles de chocolate, incluso le apostó al desarrollo de una marca de instrumentos musicales, y ahora APAD es su proyecto más reciente.“En México se tiene mucho la idea de que cuando cierras un negocio, es porque ya fracasaste. Cuando le decía a mis amigos que iba cerrar la escuela de música, opinaban que era porque no le supe; le haces la lucha, pero a veces no se puede…”, mencionó.Aprender de cada una de las experiencias ha sido vital en cada paso, para no repetir errores en el próximo paso. De estar solo, pasó a buscar alianzas estratégicas, por ejemplo.Por otro lado, “en la universidad siempre me decían que buscara una problemática, algo que pueda atacar. La misma empresa de mantenimiento eléctrico me apoyó financiándome para comprar la empresa y buscando quiénes me apoyaran, que supieran lo que yo no en esto de ingeniería”, dijo. Actualmente, entre ingenieros y administrativos, son unas 25 personas las que colaboran con APAD.Ya a sus 23 años, a Jorge le gustaría seguir creciendo con este proyecto. Entre sus planes está el abrir sucursales en el centro del país, donde ya presta servicio, pero podría abaratar los costos por cuestiones de logística, además de la seguridad que implica para los colaboradores. Estimó concretar este plan dentro de tres a cinco años.“Emprender es muy difícil, no es como te lo pintan de ser tu propio jefe y ganar mucho dinero de volada. Yo era un cordero que hacía negocios pequeños y nobles, humildes, para intentar sacar un poco dinero; la cosa es ir aprendiendo de cada experiencia”, expresó.El año pasado fue invitado al INCmty, uno de los festivales de emprendimiento mas grandes de Latinoamérica, donde se comparten ideas y se puede encontrar inversionistas, pero por ahora apuesta al autofinanciamiento.