Apaga Covid a músicos

Monclova, Coah.- Más de mil contratos de trabajo se les han “caído” a los grupos musicales de Monclova por la pandamia del Covid-19, las pérdidas económicas son tremendas, informó el secretario general de la Sección 112 del Sindicato de Músicos de la CTM, Alejandro Torres Tonche.



“No quiero ser aguafiestas, pero a como veo las cosas, de que los contagios de coronavirus no tienen fin, vamos a perder el año”, advirtió.



Desde el 15 de marzo, cuando inició la contingencia sanitaria, dijo que las autoridades pararon el trabajo de los 650 músicos agremiados en la organización sindical, con lo que 86 grupos no pudieron cumplir con los contratos que ya tenían para la celebración de bodas y quinceañeras, entre otros eventos.



Un año sin tener ingresos



Aunque las autoridades autorizaron este mes la reapertura de salones de fiestas, Alejandro Torres, representante de los músicos, dijo que sólo se permite el ingreso de hasta 100 personas en cada uno, y eso ha provocado que la gente no contrate grupos musicales, prefiere contratar música grabada.



“Se cayó todo, ninguno de los grupos musicales tiene trabajo, hasta los fara fara andan ahorita sufriendo debido a que la gente no quiere ruido en sus casas porque la autoridad anda muy sensible”, expresó.



Debido a que los contagios de coronavirus siguen a la alza en Monclova, el entrevistado dijo que no cree que en agosto, septiembre, octubre, noviembre o diciembre las autoridades autoricen elevar el número de personas que puedan entrar a los salones de fiesta.



“No quiero ser aguafiestas pero vamos a perder el año”, aseveró el líder sindical de los músicos.



Comentó que noviembre y diciembre son los meses de mayor trabajo en el año, pues por ejemplo, por las posadas, llegan a tener hasta 20 contratos en el último mes del año.



De los 650 agremiados del Sindicato de Músicos, dijo que el 90 por ciento tiene un trabajo fijo, el ser músicos es sólo para obtener un ingreso económico extra, pero ahora que ya no tienen se ven afectados para poder pagar deudas de productos que habían comprado para tener un mejor nivel de vida, “se la están viendo muy difícil”.