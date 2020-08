Apaga Covid ventas de microempresarios

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- En los meses previos a la contingencia epidemiológica estaban tomando fuerza mercados y bazares itinerantes como Merkdito Bazar Saltillo, donde redes de micro y pequeños empresarios ofertaban sus productos, sin embargo, el Covid y las medidas para evitar su propagación apagaron su ritmo y ahora sus ventas no llegan ni a 10% de lo normal.



Aunque con la esperanza de que la pandemia pase pronto, el grupo de 80 comerciantes liderado por Magaly Hernández analiza nuevas estrategias para mantenerse en activo, utilizando incluso herramientas tecnológicas. Explicó que la mayor parte tiene su negocio como una forma de completar sus ingresos, a la par de un empleo formal que representa la mayor parte de su ingreso.



“Ha sido una situación bastante complicada. Básicamente las exposiciones eran el fuerte de nosotros para dar a conocer nuestros productos y vender. Ahorita no hemos podido avanzar mucho, pero muchos han seguido con ventas en línea, haciendo entregas a domicilio, de una forma u otra nos damos la manera de poder seguir trabajando… la venta se nos ha caído 90%”, mencionó.



El Merkdito Bazar cumple en 2020 sus primeros tres años. Poco a poco comenzó a ganar fuerza. Cada vez se realizaba con mayor frecuencia y con mejor respuesta de los consumidores. Este año, sin embargo, la frecuencia pasaría a un evento por mes, pero ya no fue posible.



Entre los comerciantes se encuentran distribuidores de bisutería, repostería, accesorios diversos, serigrafía, productos naturales para el cuidado de la piel y el cabello, playeras personalizadas, ropa y zapatos, entre otros.



Magaly Hernández señaló que muchos de los expositores dejaron de producir lo que normalmente trabajaban, para aprovechar otras áreas como en el caso de cubrebocas y oportunidades que surgieron con la contingencia.