‘Apaga’ máquina vida de trabajador

De manera trágica, un hombre terminó su jornada laboral, luego de quedar atrapado dentro de una maquinaria la cual le arrebató la vida la madrugada del pasado jueves.Los hechos ocurrieron alrededor de las 2:00 horas, dentro de las instalaciones de la fábrica Tupy, ubicada sobre el bulevar Isidro López Zertuche, cuando el hoy fallecido identificado como Juan Carlos Rivas Calderón, de 21 años, desempeñaba sus labores manejando maquinaria pesada.Lo anterior se presentó en la línea 3 del complejo en mención, cuando el infortunado reparaba una prensa desde el interior de la misma, la cual de manera repentina comenzó a funcionar.Al no reaccionar, Juan Carlos se quedó dentro de la máquina, la cual no le dio oportunidad de liberarse debido a la alta presión que ejercía el equipo.Compañeros de Juan Carlos intentaron liberarlo de la constricción, pero no lo lograron, por lo que apagaron el equipo rápidamente con la esperanza de salvarlo.Al seguir atrapado Juan Carlos seguía gritando, pero luego de unos minutos, en medio de la presencia de sus compañeros, la voz del trabajador se apagó.Al lugar llegaron de manera inmediata paramédicos de Bomberos, quienes confirmaron que Juan Carlos ya no presentaba signos vitales debido a las graves lesiones que le ocasionó la pesada máquina.Efectivos de la Fiscalía General del Estado, se presentaron en el lugar de la tragedia para realizar las diligencias correspondientes en torno al suceso y evacuar a los empleados de la línea.La magnitud del percance fue de tales proporciones, que los restos quedaron regados por toda la maquinaria, por lo que las labores para liberar el cuerpo, tardaron aproximadamente 4 horas.A pesar del trágico suceso, los empleados continuaron sus labores y no fue necesario cesar las operaciones por completo y tampoco se ordenó el cierre de la planta.Con este caso, suman ya dos empleados que pierden la vida de manera trágica dentro de las instalaciones de esta fábrica en menos de un mes. En el evento anterior una persona fue aplastada por un camión de carga.