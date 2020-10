Apagan euforia por las reservas de litio, no hay producción: SE

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La secretaria de Economía de México, Graciela Márquez Colín, dijo este jueves que el país no cuenta con el yacimiento más grande de litio en el mundo en alusión a una iniciativa legislativa que busca nacionalizar su explotación.



“México no tiene el yacimiento más grande de litio y el país no lo produce, no hay un solo kilogramo de litio que se produzca”, aseguró Márquez Colín en una reunión con la Comisión de Economía del Senado.



Destacó que cuando se hizo la estimación del yacimiento de litio en Sonora, “se tomó en cuenta toda la arcilla, pero esas toneladas de arcilla no son litio”.



Explicó que el proceso metalúrgico es lo que va a llevar a la obtención del ion litio, pero “la diferencia entre los millones y millones de arcilla y lo que se obtiene, por cierto muy caro, económicamente no es eficiente”.



Consideró que “probablemente” en el futuro se desarrolle una tecnología para hacerlo mas eficiente, pero “hoy por hoy no es eficiente su proceso metalúrgico”.



En febrero pasado, Peter Secker, director general de la empresa Bacanora Lithium, informó que invertirían unos 420 millones de dólares para terminar, en el último trimestre de este año, el trabajo de ingeniería de una planta que produciría cerca de 17 mil toneladas anuales de carbonato de litio.