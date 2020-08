Apagón deja sin servicio a única sucursal Banorte de Piedras Negras

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- Derivado de las precipitaciones presentadas la noche del lunes, un apagón en la colonia Las Fuentes dejó sin servicio la única sucursal de Banorte que sigue funcionando, lo que ocasionó largas filas desde temprana hora.



El apagón se generó después de que uno de los transformadores de la plaza comercial sufriera daños, lo que impidió que la planta se activara y brindara el servicio de luz eléctrica a esta sucursal bancaria.



Desde muy temprano las personas que no alcanzaron a ser atendidas el lunes acudieron a la institución para poder realizar su trámite con la sorpresa de que no tienen luz y no se sabe hasta qué hora regresará.



Por su parte, los encargados de la plaza comercial Fiesta trabajan para poder recuperar el servicio y evitar que las personas sigan en la espera porque desde antes de las 8:00 horas ya estaban formados muchos cuentahabientes.