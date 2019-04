Apagón en Yucatán dejó pérdidas millonarias: empresarios

El presidente de la Cámara de Comercio y Servicios Turísticos de Mérida, Michel Salum Francis, dijo que aunque no se han logrado cuantificar las pérdidas totales, el apagón de la semana pasada en la Península de Yucatán dejó pérdidas millonarias.Señaló que al menos 20 mil empresas de Yucatán fueron afectadas, independientemente de contar o no con plantas emergentes de energía, que dijo, representan un fuerte gasto adicional ya sea por compra o por renta.La Canacome también ha planteado la necesidad que, debido al creciente consumo de energía en la región, se necesita aumentar la inversión de la Comisión Federal de Electricidad para la generación o distribución de electricidad.Agregó que otro aspecto relacionado son las tarifas, pues por las condiciones climáticas de calor extremo, se requiere mayor uso de refrigeración industrial y ventilación de edificios, por lo que la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida (Canaco-Sevytur), desde hace años ha solicitado una reducción de tarifas para la zona.Según Michel Salum Francis, ni la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ni la Secretaría de Energía (Sener) han buscado dialogar con los empresarios yucatecos para atender el tema de las tarifas eléctricas de la región que, para la iniciativa privada, no es un tema que haya quedado en el tintero.