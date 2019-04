Aparece en México grabación única de The Beatles

Tras cumplir este 10 de abril, 49 años desde que la agrupación más famosa de la historia musical anunciara su separación, en México se encontró un vídeo de una presentación de los Beatles que se consideraba perdida.La cadena inglesa BBC, reportó que fue hallado un vídeo de tan solo once segundos de duración de la única presentación de los Beatles en el legendario programa “Tops of the Tops”, que se realizó en 1966.En el fragmento de la presentación durante el programa musical, se puede ver al cuarteto de Liverpool, interpretando la canción “Paperback writer”, sin embargo el vídeo no cuenta con sonido.Este vídeo fue tomado por un espectador en Liverpool, que grabó parte de la presentación desde su televisor con una cámara de 8 milímetros, años más tarde el material inédito caería en las manos de un coleccionista mexicano, que se dio a la tarea de contactar a una organización Inglesa especializada en el rescate de material televisivo perdido.Cabe mencionar que las cintas originales de la presentación no se archivaron, lo que convierte a la pieza audiovisual en una joya histórica para los fanáticos del grupo.“La gente pensaba que esta presentación se había ido para siempre, porque el vídeo no se guardó en 1966. Encontrarlo todos estos años después fue asombroso”, mencionó el equipo de la asociación a la cadena de música.La BBC añadió que el grupo grabó varias canciones para el popular programa, lamentablemente hasta el momento solo ha aparecido este archivo que data del 11 de junio de 1966.La BBC informó que el material audiovisual será proyectado en el British Film Institute, el próximo 20 de abril.