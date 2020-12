Aparece la Virgen en cuadro de madera de una familia saltillense

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. Acompañada de flores, una veladora y retratos de la familia, es donde en total privacidad Victoria Ávalos ha mantenido a su Virgen de madera, que hace unos años se hizo presente en su hogar. Ante esto ella asegura que es parte del milagro de haber sanado a su hija mayor, quien pudo librar la batalla contra el cáncer.



“Yo siempre he sido muy devota de la Virgen de Guadalupe y desde que nació ella (mi hija) yo la encomendé, y pues después de 2 años y medio mi hija gracias a Dios se recuperó y ahorita ya está bien. En todo ese tiempo vivimos en su casa y después nos regresamos, y esa imagen yo la vi cuando estaba haciendo unas costuras y la vi en un lado y me llamó la atención”.



Ahora la silueta que se plasmó en un cuadro de madera cobró un gran valor llenando de fe a la familia que desde que tienen conocimiento son fieles creyentes de la Virgen de Guadalupe.



“Así a simple vista no se notaba, y ya cuando la vi pues dije qué más señal puede ser. A lo mejor algo me quiere decir”.