Aparece un lago en el lugar más seco de las Américas

Tras las lluvias masivas que se desataron desde febrero hasta inicios de marzo, se formó un extenso lago temporal en el desierto más seco de las Américas: el Valle de la Muerte, ubicado al sureste de California, EU. Un fotógrafo, Elliot McGucken, logró captar ese raro fenómeno y publicó las imágenes en su cuenta de Instagram.McGucken relató a SF Gate, periódico local, que quería hacer fotos en la cuenca Badwater, el lugar más bajo del continente con respecto al nivel del mar, que a veces queda inundado como resultado de las lluvias. Pero lo que encontró fue un lago enorme, que, según evaluaciones de la administración del Parque Nacional del Valle de la Muerte, puede tener una longitud de 16 kilómetros.“Ver tanta agua en el lugar más seco del mundo es un sentimiento surrealista”, comentó el fotógrafo. “La naturaleza presenta su belleza efímera”.El valle en cuestión, ubicado en el desierto de Mojave, cuenta con el récord de mayor temperatura atmosférica promedio: 56,7 °C. En 1972 se registró allí una máxima de superficie de 93,9 °C.Mientras el nivel promedio de precipitaciones en el valle suele ser en marzo de 0,76 centímetros, tan solo en los días 5 y 6 de este mes hubo 2,21 centímetros, tres veces más de la norma mensual, dijo Chris Dolce, meteorólogo, al sitio weather.com.“Debido a que el agua no se absorbe fácilmente en el ambiente desértico, incluso las lluvias moderadas pueden causar inundaciones en el Valle de la Muerte. Las inundaciones repentinas pueden ocurrir incluso donde no llueve”, explicó Dolce.En cualquier caso, este año ha habido mucha más agua de lo normal. “Antes se han formado estanques más pequeños, pero no recuerdo haberlo visto tan grande en este lugar”, comentó Patrick Taylor, oficial del parque nacional, en referencia al SF Gate, el lago recién formado.