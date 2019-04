Aparecen más narcomantas y ejecutados del CJNG en Veracruz

Sigue la violencia en el estado de Veracruz, donde se culpa al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de estar detrás del baño de sangre que aqueja a la entidad que se encarga de distribuir narcomensajes para dejar claro quién manda.Apenas la noche del pasado 31 de marzo cuatro hombres fueron brutalmente ejecutados en un lugar en contrucción cerca de una zona montañosa. Según la policía las cuatro víctimas presentaban un disparo de arma de fuego en la cabeza, algo propio de los grupos delictivos para así asegurarse de que su misión está cumplida.Por si fuera poco, antes de darles el tiro de gracia, al parecer estos hombres fueron sometidos a brutales castigos quizá con el objetivo de hacer que hablaran pues presentaban huellas de tortura y estaban amordazados de pies, manos y boca. Al no portar ninguna documento oficial que permitiera su identificación muy posiblemente terminen en una fosa común.A lado de los cuerpos las autoridades encontraron un narcomensaje en la que aseguraban que estas personas eran secuestradores y extorsionadores y por ello habían terminado así, además, los autores que se decían del CJNG adviertieron en el mismo mensaje que habrá más ejecuciones y que los siguientes en la lista serían los “Wachos” -se desconoce si se refieren a un grupo criminal que opere en Veracruz, a huachicoleros o hasta a militares-.Por si no fuera suficiente, el Cártel de Jalisco Nueva Generación ha amenazado a funcionarios que laboran en instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por lo que ante la falta de seguridad, las labores en sus instalaciones en Veracruz fueron suspendidas este lunes.Según medios locales, el CJNG busca cobrar derecho de piso a dicha empresa paraestatal algo a lo que los trabajadores no han aceptado así que ahora temen por sus vidas.Ante la inseguridad, organizaciones no gubernamentales han alertado que en los cuatro meses del gobierno del izquierdista Cuitláhuac García Jiménez, más de 550 personas han sido asesinadas de manera violenta.