‘Aparezco en la lista, pero no he recibido un centavo’

¿Alguien en el oficialismo podría hacerme favor de explicar por qué los contribuyentes pagaremos este año 5 millones de pesos (o $417 mil mensuales) a Elena Poniatowska? Digo, no quiero pensar mal. Seguro hay una explicación razonable https://t.co/D0uCgmK3Sc pic.twitter.com/8HgARAgSxG — Pascal BeltrandelRio (@beltrandelrio) 11 de mayo de 2019

"Aunque aparezco en la lista del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 tal y como usted lo señala, no he recibido un centavo y tiene usted razón al pedir una explicación", respondió la escritora Elena Poniatowska al periodista y director del diario Excélsior, Pascal Beltrán del Río.La escritora manifestó lo anterior luego de que el periodista revelara una lista del Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 2019 que muestra un presupuesto asignado a Poniatowska de 5 millones de pesos: