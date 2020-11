Apela defensa de Miss Moni para disminuir condena

Escuchar Nota

"Es desproporcional finalmente a ella la acusan de un delito culposo y homicidio, no hizo nada para que pasara y no tenía en su mente que pudiera pasar. Eso es un descuido entonces le darán a una persona más de 20 años por un descuido, no es sensato", consideró.



"La maestra está confiada, tiene mucha fe, mucha esperanza en que se va a dar un resultado favorable al momento", aseveró.



.- Por no haber sido demostrado el delito de Responsabilidad de Director Responsable de Obra o Corresponsables contra, informó su abogado defensor, Rosendo Gómez., entre los que se incluye que nunca se acreditóEl documento hace énfasis sobre el señalamiento de que, indicó.Dijo que, por lo tanto no es factible que la juzguen por ello.Si insisten en ello se trataría de un delito prescrito, mencionó.Por otra parte,Otro de los puntos que tocan en la apelación es queDijo quedebido a que construyó un cuarto nivel en el instituto educativo pese a que no contaba con los soportes para aguantar el peso, lo que causó que durante el sismo de 2017 colapsara, según lo dictaminado por las autoridades.