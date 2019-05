Apelarán la resolución ante el Tribunal superior

Vanesa Ramírez, abogada defensora del padre Juan Manuel Riojas Martínez, aseguró que de nueva cuenta apelarán la resolución que se dicte el próximo 13 de mayo por parte del juzgado penal.Aseguró que debido a que no se volvieron a tomar en cuenta las pruebas que el Magistrado del Tribunal señaló a los jueces de la causa.Explicó que cualquiera que sea la resolución el próximo lunes se va a volver a apelar la resolución.Con relación a los jueces que estaban en el cargo, aseguró que al no tomar en cuenta las pruebas que el propio magistrado les dio, no están llevando a cabo bien el juicio.No descartó que en su momento se pueda poner una queja ante el Tribunal Superior de Justicia por su actuación.Sin embargo, dijo que ahorita están trabajando en la defensa del padre Juan Manuel Riojas Martínez y que este tenga un resultado favorable y justo.Esto podría tardar cuando menos un mes.Por su parte, Hugo Flores, abogado defensor del seminarista Javier Calzada, indicó que es justo el resultado que se dictó por parte del juzgado sobre la sentencia condenatoria en contra del padre “Meño”.Agregó que se volvieron a estudiar los puntos que había, por lo que el juez dictó la sentencia en base a estos mismos.“La verdad es que estamos muy inconformes, vemos que sigue una misma línea, no sé qué pasó con estos jueces, la verdad nos dan una decepción total como gobierno, no acataron los lineamientos que la Sala Colegiada de Saltillo les ordenó”, señaló Claudia Elizabeth Riojas Martínez, hermana del padre Juan Manuel Riojas, que fue nuevamente declarado culpable de los delitos de violación y tentativa de violación.“Vamos a platicar con nuestros abogados y vamos a seguir, todavía sigue la apelación, ahora vamos a esperar la nueva audiencia de la individualización de penas para conocer la sentencia que le van a dar para poder hacer la siguiente apelación, porque vamos a seguir defendiéndolo”.Señaló que la lucha sigue, porque ellos no van a dejar solo a su hermano e irán hasta los últimos recursos.“Nosotros estamos bien seguros de la inocencia del padre Juan Manuel Riojas Martínez y esperamos que se haga justicia”, comentó Bertha Zayas, una de las personas que viajó de Nueva Rosita para acompañar al padre y su familia en la audiencia celebrada ayer.Señaló que fueron 30 personas las que viajaron de Nueva Rosita para mostrar su solidaridad.