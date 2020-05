Apertura de industria será paulatina: Morris

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- Morris Libson, presidente del Consejo de Desarrollo Económico en Piedras Negras, indicó que deberá ser muy importante que las empresas maquiladoras se pongan de acuerdo en todos los niveles de operación para aplicar los protocolos sanitarios, una vez se reanuden sus actividades.



“Allí hay un trabajo tripartito muy importante; además de lo que se está haciendo localmente con la autoridad, también falta la parte de los corporativos y las plantas, así como los clientes de esas plantas que se les están exigiendo esos protocolos”, declaró el empresario.



Señaló que el reinicio de la industria no se realizará de golpe, sino que será un regreso gradual a la producción.



“Van a empezar a ver que de los que tenemos en paros técnicos de las diferentes industrias, cada uno empezará paulatinamente a volver, pero no al 100% hay que entender eso”, explicó.



Finalmente manifestó que será crucial que cada uno de los trabajadores cumpla con las prácticas esenciales de salud, ya que de nada sirve que estén siguiendo esto, si en otros lugares no se cumplen.



“De nada sirve que en todas nuestras plantas los trabajadores estén siguiendo ciertos protocolos, si después en otros lugares no los van a seguir”, concluyó.