Aplaude Juanes dominio femenino

“Rosalía está nominada en una categoría no latina, Mejor Nuevo Artista, lo cual me parece brutal, un gran logro. ¡Por primera vez un latino, una española, de habla hispana! De eso se trata: de equidad de género, de que haya igualdad para todo mundo”, apuntó Juanes en miniconferencia de prensa.

Ver esta publicación en Instagram WOW @recordingacademy Una publicación compartida por ROSALÍA (@rosalia.vt) el 20 de Nov de 2019 a las 12:34 PST

“A mí me gusta mucho Rosalía, me fascina y me apasiona su voz, su estética. Billie Eilish me gusta mucho, la veo como si fuera la Nirvana de los 90, tiene esa actitud de Kurt Cobain.

“Estaba haciendo la canción con Andrés (Torres) y Mauricio (Rengifo), unos amigos productores, con la cumbia rebajada, en Monterrey. Yo no sabía que eso existía, y dije: ‘eso está muy chévere’.

“Bad Bunny me encanta; al igual que J Balvin, Tego Calderón, Guaynaa y René (de Calle 13), aunque él no es reguetón. Es un fenómeno social. Se ha ido transformando, se ha ido conectado con el hip hop.

“Lo escucha quien quiere y seguirá transformándose. No tengo prejuicios. Mis hijos aman esa música”.

Juanes, quien es doble ganador del Grammy y miembro activo de la, celebró que este año las más nominadas al gramófono sean las mujeres.“Me encanta, porque hace cinco años la conversación era totalmente distinta, no había tantas mujeres y a raíz de todo lo que ha sucedido en todas partes, a las mujeres se les ha abierto un espacio.El colombiano, quien vino a México para promover su nuevo sencillo, que canta con, declinó revelar por quién votará en la gala, que se celebrará el próximo 26 de enero en Los Angeles.“Eso está pasando en el hip hop, con. Para mi hijo, que tiene 10 años, ese es su rock, lo que para mí era Metallica o Slayer”, recalcó.La estrella de 47 años habló del sencillo que acaba de estrenar con Nodal el fin de semana pasado y que es la primera pieza que da a conocer de su próximo álbum de estudio,“Yo seguí trabajando en la idea, en el proceso de la canción. Fueron ellos los que me hablaron de Christian Nodal. Yo no lo conocía, no sabía nada de él y no sabía que era tan joven, pero me conecté con él”.Defensor de los géneros musicales latinos, Juanes aprovechó para opinar sobre el reguetón, un estilo que admira y que cree que puede transformar la industria.