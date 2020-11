Aplaudiendo podrás encontrar tu teléfono

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Más de un mexicano ha experimentado la sensación de pánico al no saber dónde está su teléfono celular. Ya sea en casa, en el automóvil o en el trabajo, olvidar momentáneamente dónde se quedó el móvil resulta sumamente estresante y provoca una pérdida de tiempo para cientos de personas.



En este contexto nace la aplicación Clap to find my phone, con la intención de ayudar a los usuarios a encontrar rápidamente su celular extraviado. Se trata de una herramienta que, por las funciones que ofrece, permite hallar teléfonos celulares extraviados a corta distancia.



Clap to find my phone, es una aplicación que sirve para encontrar un teléfono celular con tan sólo aplaudir, como su nombre lo indica. Las palmadas funcionan activando una serie de vibraciones, encendiendo de forma intermitente el flash y haciendo sonar una alarma a gran volumen, lo que hará que encuentres el móvil con facilidad.



La aplicación se describe a sí misma, en Google Play, como la respuesta a las preguntas: ¿Dónde está mi teléfono? ¿Alguien vio mi teléfono? ¿Quién se llevó mi teléfono? ¿Cómo puedo encontrar mi teléfono?



Clap to find my phone señala que para responder estas preguntas la aplicación cuenta con un sistema integrado por vibraciones, linterna, pantalla parpadeante y emisión de alarmas, para que el usuario pueda encontrar su teléfono móvil en las distintas situaciones que se presenten.







Las alarmas son el mecanismo principal que permite encontrar teléfonos rápidamente. Sin embargo, en el caso de extraviar el celular debajo del asiento del sofá, la aplicación indica que el efecto de vibración ayudará al usuario a encontrar rápidamente el móvil oculto.



Por su parte, la linterna y la pantalla parpadeante facilitarán encontrar un teléfono celular perdido en un ambiente con poca o nula iluminación, manifiesta Clap to find my phone.



Debes saber que para poder usar la aplicación, se le solicitará al usuario lo siguiente:



Permiso de acceder a la grabación, para poder escuchar las palmadas.



Acceso a la cámara, para poder encender el flash o linterna durante las alertas.



El acceso al almacenamiento, para poder reproducir tonos de música, elegidos por el usuario, como alarma.



Aprobación para consultar el estado de llamada, para evitar que salte el aviso mientras la persona está al teléfono.