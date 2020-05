Aplaza TAS el veredicto en el caso de Lupita Gonzalez

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Y la marchista Guadalupe González queda en la incertidumbre deportiva.



Uno de los tres jueces del panel del TAS, que lleva el caso de la atleta mexicana debe estar indeciso y por ello el fallo se ha aplazado, estimó el abogado de Lupita, Andrés Charría.



Tras la notificación que recibieron ayer, la subcampeona olímpica en los 20 kilómetros y su equipo legal señalaron de que la resolución se anunciará hasta el 30 de junio, Charría espera que el mes y medio que falta, a partir de ahora, sirva para que que los jueces lleguen a un consenso.



El letrado colombiano descartó que el aplazamiento obedezca a la crisis sanitaria global por la pandemia del Covid-19.







"Apenas en marzo se prendieron las alarmas por el Covid y ahora ya nos la están pasando (la resolución) al primero de julio", expuso Charría vía telefónica desde Colombia.



"Ahora el tiempo juega a nuestro favor porque no tenemos mayor inconveniente porque los (Juegos) Olímpicos no son este agosto y además todavía no hay claridad de que se hagan (el próximo año)", añadió.



Lupita sigue entrenando y a decir de su abogado se encuentra tranquila y esperanzada en su futuro como deportista de alto rendimiento.