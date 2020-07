Aplazan audiencia del líder de La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Este jueves se postergó la audiencia de Naasón Joaquín García, líder de la iglesia La Luz del Mundo, quien está acusado de abuso sexual a menores y se encuentra en prisión en Estados Unidos. La fecha a realizarse será para el 6 de agosto debido a la pandemia de coronavirus que atañe al país y el mundo.



Los abogados del líder religioso pidieron la liberación del “Apóstol”, pues aseguran que podría morir si contrae el coronavirus, ya que tiene diabetes y presión arterial alta; no obstante, el juez George Lomeli, de la Corte Superior de Los Ángeles, Estados Unidos, negó la petición.



Además, el impartidor de justicia aseguró que el caso continúa abierto porque todavía no ha enviado el veredicto de la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito; de igual manera, el Tribunal informó que la audiencia preliminar de Joaquín no se realizó de forma expedita y el acusado no renunció a ese derecho, los cargos debían ser desestimados.



Cabe recordar que Naasón, de 51 años, se encuentra detenido desde el 3 de junio de 2019 sin derecho a fianza, pues está acusado por la Fiscalía estatal de más de una docena de cargos por violación, pornografía infantil, abuso sexual de menores y trata de personas.