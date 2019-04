Aplazan audiencia por huachicol a General

Tras ser diferida la audiencia de imputación por la presunta sustracción de hidrocarburos, el General Eduardo León Trauwitz, ex subdirector de Salvaguarda Estratégica de Pemex, dijo que ha vivido meses de angustia.En una breve entrevista al salir del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, el militar mencionó que vive con el salario que le paga la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el cual recibe en efectivo, debido a que la Unidad de Inteligencia Financiera mantiene bloqueadas sus cuentas bancarias.La juez de control Angélica Lucio Rosales aplazó para el próximo 17 de mayo la audiencia de imputación contra 21 ex funcionarios de Pemex, debido a que la Fiscalía General de la República (FGR) no le entregó a todos los imputados los 16 tomos de la carpeta de investigación, hecho que Trauwitz consideró que lo dejaba en estado de indefensión total. Algunos tenían 15, otros 11 y, varios, ninguno."Afortunadamente, los abogados que me defienden tienen información muy importante, pero si el argumento (para aplazar la audiencia) fue que no se tenía la última carpeta el día de hoy y por eso nos vamos a otro mes, he vivido meses de angustia", dijo el General León Trauwitz."Afortunadamente me están pagando en efectivo en la Defensa, en la Sedena, no me pueden depositar a mis cuentas pero me pagan mi salario".-¿Tiene trasfondo político?, se le preguntó.-"Pues no sabría decirlo", respondió.En la audiencia que hoy fue diferida, iniciada a las 13:45 horas y concluida a las 16:10, acudieron 19 de los 21 imputados por el delito de sustracción de hidrocarburos.La juzgadora aplazó la audiencia porque los imputados no recibieron en su mayoría las copias completas de la carpeta de investigación, razón por la que consideró que la FGR faltó al principio de lealtad, igualdad de las partes y derecho de defensa.A solicitud del abogado Emanuel Rábago, abogado del imputado Mario Enríquez, elemento operativo de Pemex, la juez Angélica Lucio Rosales dio vista a la Fiscalía Anticorrupción para que inicie una carpeta investigación por la presunta filtración a la prensa de los nombres y datos personales de los imputados, en violación a la presunción de inocencia."Hay mandos superiores de Pemex que serían responsables", dijo Rábago en entrevista, al término de la audiencia.La juzgadora manifestó que sí existió una exposición indebida de datos personales de los presuntos implicados, razón por la que autorizó que intervenga el Ministerio Público Federal.