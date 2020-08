Aplazan el Corona Capital Guadalajara

Escuchar Nota

Guadalajara, Jal.- Este año no habrá Festival Corona Capital GDL. La tercera edición del festín, programada para el 12 y 13 de septiembre, se pospuso para el año entrante, así lo anunció este jueves Ocesa, en un comunicado emitido a través de las cuentas sociales del evento.



“() Tristemente, la pandemia impone condiciones que no dejan vivir a plenitud la experiencia de una concentración única, como es el Corona Capital

Guadalajara.



“Por ello, te compartimos que decidimos posponer la edición 2020 al próximo año”, se lee en el aviso.



Para los usuarios que ya contaban con su boletos, lo que más preocupa es saber el proceso de reembolso, pues en el boletín solo se especifica que los tickets ya adquiridos serán válidos para la nuevas fechas, aún por determinar.



Otros cuestionan si la fiesta musical se llevará a cabo con el mismo line up que se anunció a inicios de año, en el que destacaban estrellas como The Strokes, Kings of Leon, Blondie, Foals, Two Door Cinema Club y Nick Murphy.



Antes de que la contingencia sanitaria se agravara en México, las fechas para la tercera edición del Corona Capital GDL eran el 16 y 17 de mayo.

En abril se reagendaron los nuevos días, 12 y 13 de septiembre, pero finalmente no se hará.



Si deseas información sobre reembolsos, Ticketmaster pone a disposición el número 333 818 3800, para seguir el procedimiento.