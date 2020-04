Aplazan estreno de ‘The Batman’ por Covid-19

Escuchar Nota

Los Ángeles.- El estreno de la película The Batman, protagonizada por Robert Pattinson, cuya elección fue una de las decisiones más cuestionadas por los fans de DC Comics; se une a la lista de filmes aplazados debido a la crisis global del coronavirus, SARS-CoV-2, que causa la enfermedad covid-19.



Warner Bros. anunció algunos de los estrenos que serán aplazados. De esta manera, The Batman de Matt Reeves se retrasará unos meses en llegar a la pantalla grande, en lugar del 25 de junio de 2021, se estrenará el 1 de octubre.



Asimismo, la secuela de Shazam! (2019), que fue una de las sorpresas cinematográficas del año pasado, también tardará en verse más de lo planeado: su estreno será el 4 de noviembre de 2022 en vez del 1 de abril del mismo año.



Otro lanzamiento relacionado con las historias de DC Comics que se ha visto afectado por estos cambios es The Flash , aunque en este caso solo es un adelanto de unas semanas ya que desembarcará en las salas el 3 de junio de 2022 en lugar del 1 de julio del mismo año.



También Warner Bros, retrasará el estreno de la precuela de la exitosa serie de HBO, The Sopranos, pasará de presentarse el 25 de junio de 2020, se estrenará el 12 de marzo de 2021.



Información por Milenio